Masters 1000 Cincinnati 2022: Medvedev doma Fritz e centra la semifinale (Di venerdì 19 agosto 2022) Daniil Medvedev è il primo semifinalista del Masters 1000 di Cincinnati 2022. Decisivo il successo per 7-6(1) 6-3 contro il padrone di casa Taylor Fritz, arresosi dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Il russo ha dominato per sette punti ad uno il tie-break del primo set, un parziale in cui ha chirurgicamente annullato tutte e sei le palle break concesse allo statunitense. Tre di queste hanno anche coinciso con dei set point (una nel decimo e le altre due nel dodicesimo game). Tutto nettamente più facile nella seconda frazione, scivolata subito dalla parte del numero uno del mondo grazie alla zampata piazzata ai vantaggi nel secondo gioco. Adesso il moscovita attenderà nel penultimo atto della parte alta del tabellone uno tra il greco Stefanos Tsitsipas o l’altro tennista a stelle ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Daniilè il primo semifinalista deldi. Decisivo il successo per 7-6(1) 6-3 contro il padrone di casa Taylor, arresosi dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Il russo ha dominato per sette punti ad uno il tie-break del primo set, un parziale in cui ha chirurgicamente annullato tutte e sei le palle break concesse allo statunitense. Tre di queste hanno anche coinciso con dei set point (una nel decimo e le altre due nel dodicesimo game). Tutto nettamente più facile nella seconda frazione, scivolata subito dalla parte del numero uno del mondo grazie alla zampata piazzata ai vantaggi nel secondo gioco. Adesso il moscovita attenderà nel penultimo atto della parte alta del tabellone uno tra il greco Stefanos Tsitsipas o l’altro tennista a stelle ...

SuperTennisTv : ?? Prima vittoria in carriera nel Masters 1000 canadese! @janniksin si impone in rimonta sul francese Mannarino e a… - SuperTennisTv : Campione delle #NittoATPFinals 2019 2 ?? del Masters 1000 di Monte Carlo in bacheca ??Tanti auguri al n.5 #ATP… - sportface2016 : #CincyTennis | #Medvedev doma #Fritz e centra la semifinale - infoitsport : Atp Masters 1000 di Cincinnati, fuori tutti gli italiani - Tennis_Ita : Masters 1000 Cincinnati, Daniil Medvedev: 'Non sono contrario al coaching ma non credo sia di grande aiuto' -