Marsiglia, Malinovskyi e Bailly nel mirino (Di venerdì 19 agosto 2022) L'Olympique Marsiglia sta provando a fare altri due colpi di calciomercato per accontentare Igor Tudor. Gli obiettivi sono l'atalantino Ruslan Malinovskyi, seguito in Premier League dal Nottingham Forest e dal Tottenham di Antonio Conte, e il difensore del Manchester United Eric Bailly, da tempo accostato alla Roma. Secondo "L'Equipe", il Marsiglia ha proposto all'Atalanta uno scambio fra l'ala turca Cengiz Under, ex Roma, e il trequartista ucraino. Malinovskyi ha un solo anno di contratto col club bergamasco e sembra destinato alla. Per la difesa, infine, il primo obiettivo di Tudor è il 28enne ivoriano. SportFace.

