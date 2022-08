Maria Amelia Monti | prima moglie di Gerry Scotti | ecco che fine ha fatto

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 19 agosto 2022) Per tantissimi anni, in diversi film ha interpretato il ruolo della consorte di. Stiamo parlando di, donna della quale non si sente parlare già da un po’. Ma chehal’attrice?ha le sue spalle ha una carriera brillante. È stata interprete di diversi ruoli sia nel panorama televisivo, ma anche in quello cinematografico e in quello teatrale. L’attrice è stata in grado di regalare tantissime risate, soprattutto nella sitcom in cui interpretava il ruolo didi, intitolata Finalmente Soli. Ma oggi, si sente sempre meno spesso parlare dell’attrice, nonostante siano in tanti a chiedersi che ...