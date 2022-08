Mandela, gli Europei di Monaco o il ricordo di Gigi Proietti? La tv del 19 agosto (Di venerdì 19 agosto 2022) Per la prima serata in tv, venerdì 19 agosto su RaiUno alle 21.25 verrà riproposto il varietà-evento di Gigi Proietti dal titolo “Cavalli di battaglia”, che ha conquistato i telespettatori con tante sorprese e ospiti famosi, chiamati a proporre i propri cavalli di battaglia e duettare con il padrone di casa. Sul palco del teatro Verdi di Montecatini Terme, in Toscana, saliranno Renzo Arbore, Neri Marcorè, Bianca Guaccero, Enrico Brignano, Max Tortora e il duo comico Lillo e Greg per una serata di musica, spettacolo e tanto divertimento. RaiDue alle 21.20 trasmetterà “European Championships Monaco 2022”. Dagli Europei di nuoto a Roma, con le immagini delle finali in acqua libera che si sono svolte oggi a Ostia, agli European Championship di Monaco. Fari puntati sull’Atletica leggera e, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 agosto 2022) Per la prima serata in tv, venerdì 19su RaiUno alle 21.25 verrà riproposto il varietà-evento didal titolo “Cavalli di battaglia”, che ha conquistato i telespettatori con tante sorprese e ospiti famosi, chiamati a proporre i propri cavalli di battaglia e duettare con il padrone di casa. Sul palco del teatro Verdi di Montecatini Terme, in Toscana, saliranno Renzo Arbore, Neri Marcorè, Bianca Guaccero, Enrico Brignano, Max Tortora e il duo comico Lillo e Greg per una serata di musica, spettacolo e tanto divertimento. RaiDue alle 21.20 trasmetterà “European Championships2022”. Daglidi nuoto a Roma, con le immagini delle finali in acqua libera che si sono svolte oggi a Ostia, agli European Championship di. Fari puntati sull’Atletica leggera e, ...

teresa82078267 : RT @POKI33847251: Gli uomini imparano a odiare, e se possono imparare a odiare, possono anche imparare ad amare, perché l'amore, per il cuo… - Circasso11 : @aboubakar_soum Chi ti ha dettato il sermone?. Che cosa hai fatto di concreto per gli schiavi sfruttati dai mercant… - Bufalenet : @radiosilvana @ghiaccia Un po' come quelli che ricordavano la quinta Tartaruga Ninja, il funerale di Mandela, gli o… - AngeloSantoro : La cosa bella dei social è che pochi (a parte il solito @marcosalvati che non vorrei santificare, perché siamo due… - ossicodone1 : RT @POKI33847251: Gli uomini imparano a odiare, e se possono imparare a odiare, possono anche imparare ad amare, perché l'amore, per il cuo… -