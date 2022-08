Manchester United | ten Hag | 'Ronaldo è nei piani del club Casemiro? Rispondo così'

RMadridistaReal : ??? Casemiro se va al Manchester United. #GraciasCasemiro. - City_Xtra : #OnThisDay: #ManCity 1-0 Manchester United [2007] ?? [31'] Geovanni - Ekremkonur : ?? Casemiro ?? Manchester United? ??#MUFC ? #HalaMadrid - emmanuelrxmos : RT @poetasfla1: Casemiro indo pro Manchester United - RedFollower1904 : RT @City_Xtra: #OnThisDay: #ManCity 1-0 Manchester United [2007] ?? [31'] Geovanni -

Ilnon è disperato per avere Rabiot in squadra, anzi. Come dimostra la trattativa con Casemiro, i Red Devils sanno bene dove orientare le loro energie. Ma, stanno, comunque, ...Commenta per primo Dopo le pesanti critiche da parte dell'ex calciatore Gabby Agbonlahor al('Fossi uno di loro, penserei che Ten Hag se ne deve andare. Questo non è lo'), Jurgen Klopp , tecnico del Liverpool, ha voluto spezzare una lancia in favore del collega ...Secondo il quotidiano La Stampa, il mancato trasferimento di Rabiot al Manchester United ha rallentato l'affare Paredes. I bianconeri non hanno mollato la presa sul regista argentino del ...Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato: nella giornata odierna è arrivato l'annuncio riguardante un doppia possibile cessione.