Maltempo, la conta dei danni dopo i nubifragi: in Toscana 5mila persone senza corrente. Possibili nuove bufere al Centro-Nord (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Maltempo non dà tregua e continua ad allarmare le regioni, soprattutto al Nord dove violente bufere si stanno abbattendo soprattutto in Liguria, Toscana e Emilia-Romagna. Per la giornata di oggi, 19 agosto, sono previsti ancora temporali. Toscana – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha dichiarato che sono ancora 5.500 le utenze senza corrente elettrica a causa del Maltempo. Nella regione che conta le due vittime, un uomo e una donna colpiti da alberi in provincia di Lucca e di Carrara, le “riparazioni sono andate avanti tutta la notte e sono intervenute su oltre 27mila utenze”. Visti i forti temporali rimane l’allerta gialla, dopo che nella giornata di giovedì era stato dichiarato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Ilnon dà tregua e continua ad allarmare le regioni, soprattutto aldove violentesi stanno abbattendo soprattutto in Liguria,e Emilia-Romagna. Per la giornata di oggi, 19 agosto, sono previsti ancora temporali.– Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha dichiarato che sono ancora 5.500 le utenzeelettrica a causa del. Nella regione chele due vittime, un uomo e una donna colpiti da alberi in provincia di Lucca e di Carrara, le “riparazioni sono andate avanti tutta la notte e sono intervenute su oltre 27mila utenze”. Visti i forti temporali rimane l’allerta gialla,che nella giornata di giovedì era stato dichiarato ...

