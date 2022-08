Maltempo in Nord Italia, dalla Toscana alla Liguria: si contano i danni. FOTO (Di venerdì 19 agosto 2022) L’ondata di nubifragi, grandine e trombe d'aria al Centro-Nord di giovedì 18 agosto ha causato due morti, feriti, sfollati e ingenti danni. Le zone più colpite sono state Toscana, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna. A Venezia sono caduti frammenti del campanile di San Marco. Le Regioni si attivano per lo stato di calamità Leggi su tg24.sky (Di venerdì 19 agosto 2022) L’ondata di nubifragi, grandine e trombe d'aria al Centro-di giovedì 18 agosto ha causato due morti, feriti, sfollati e ingenti. Le zone più colpite sono state, Veneto ed Emilia Romagna. A Venezia sono caduti frammenti del campanile di San Marco. Le Regioni si attivano per lo stato di calamità

