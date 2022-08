Maltempo, in migliaia senza luce. In azione anche mezzi spartineve (Di venerdì 19 agosto 2022) Nubifragi e grandinate hanno messo in ginocchio diverse aree del Nord nelle ultime ore e mentre si guarda al meteo con preoccupazione, anche oggi sono attesi ancora temporali molto forti, si inizia la conta dei danni. Questa la situazione al 19... Leggi su today (Di venerdì 19 agosto 2022) Nubifragi e grandinate hanno messo in ginocchio diverse aree del Nord nelle ultime ore e mentre si guarda al meteo con preoccupoggi sono attesi ancora temporali molto forti, si inizia la conta dei danni. Questa la situal 19...

venti4ore : Maltempo nuova ondata sulla Maremma, temporali e migliaia di fulmini. IL VIDEO - ilGiunco : #Maltempo: nuova ondata sulla #Maremma, temporali e migliaia di fulmini. IL VIDEO - - grutli : RT @RSInews: Maltempo in Corsica, morti e feriti - Una ragazzina schiacciata da un albero nel suo bungalow in un campeggio - Decine di migl… - FedPiana : RT @RSInews: Maltempo in Corsica, morti e feriti - Una ragazzina schiacciata da un albero nel suo bungalow in un campeggio - Decine di migl… - rada_maja : RT @RSInews: Maltempo in Corsica, morti e feriti - Una ragazzina schiacciata da un albero nel suo bungalow in un campeggio - Decine di migl… -