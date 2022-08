Maltempo | Confagricoltura | La gestione del rischio climatico deve essere la priorità

Confagricoltura : #Meteo, Confagricoltura: la gestione del rischio climatico questione di primo piano per il futuro dell'#agricoltura… - ApportunityIt : Maltempo, Confagricoltura Latina: 'Incentivi e rimborsi certi' - H24Notizie - LatinaCorriere : Maltempo e contati dei danni, interviene la Confagricoltura Latina - - News_24it : “Il maltempo di questi giorni ha dato l’ennesimo colpo al comparto agricolo del nostro territorio, in questo caso t… - Latina_Oggi : Maltempo, Confagricoltura: 'Le istituzioni lavorino con il settore' Il presidente Niccolini: 'Bene la dichiarazione… -

Borsa Italiana

Il presidente Giansanti: "Conseguenze devastanti, ma mancano fondi e gli interventi pubblici devono essere più veloci per assicurare la ripresa dell'attività ..." sottolinea la Confederazione in una nota " è al lavoro per monitorare gli eventi, segnalando le criticità che necessitano di interventi straordinari, anche alla luce della ... Maltempo, Confagricoltura: "A rischio tenuta imprese agricole" Il presidente Giansanti: “Conseguenze devastanti, ma mancano fondi e gli interventi pubblici devono essere più veloci per assicurare la ripresa dell'attività produttiva” ...Giansanti: "Disponibilità finanziaria del fondo ristori è inadeguata. Necessario nuovo approccio alla questione" ...