Maltempo a Piombino, potenti raffiche di vento scaraventano in aria le cabine della ruota panoramica (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Maltempo che ha travolto l'Italia centrosettentrionale ha devastato soprattutto la Toscana, travolgendo in modo significativo Piombino dove potenti raffiche di vento hanno severamente danneggiato una ruota panoramica. Alcuni pezzi delle cabine, infatti, si sono staccati e sono stati scaraventati in aria. Maltempo a Piombino, tempesta sulla ruota panoramica Nella giornata di giovedì 18 agosto, una violenta e impetuosa ondata di Maltempo si è abbattuta sull'Italia centrosettentrionale. Le Regioni del Nord e buona parte di quelle del Centro, con particolare attenzione alla Toscana, hanno dovuto fare i conti con pesanti rovesci e furiose ...

