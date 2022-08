Maltempo a Ferrara | strade allagate dopo bomba d' acqua FOTO

vigilidelfuoco : #Maltempo #EmiliaRomagna, edifici ed auto danneggiate, alberi caduti: da ieri sera 200 interventi dei… - nuovaferrara : #Ferrara Tempesta di vento e pioggia #maltempo VIDEO: - sketter1969 : RT @Agenzia_Ansa: Maltempo a Venezia, un drone ispeziona il campanile di San Marco. In piazza opera una squadra del Nucleo Sapr (Sistemi ae… - SilvanoSalviato : RT @localteamtv: Maltempo, allagamenti a Ferrara: decine di auto nell'acqua, la disperazione dei proprietari #maltempo #ferrara #localteam… - FrancescComito : RT @Agenzia_Ansa: Maltempo a Venezia, un drone ispeziona il campanile di San Marco. In piazza opera una squadra del Nucleo Sapr (Sistemi ae… -

Continuano i nubifragi in Emilia - Romagna. Un acquazzone eccezionale ha allagato le strade della città dalle 8 alle 9 di oggi 19 agosto. Secondo i dati Arpae, nel territorio ferrarese in due giorni è ...Prosegue l'ondata diche si è abbattuta sull'Italia. Una bomba d'acqua ha allagato le strade di, mentre a Parma gli allagamenti hanno costretto a chiudere un tratto di tangenziale. In Liguria il sindaco ...NUBIFRAGIO A FERRARA, IN 2 GIORNI È CADUTA LA METÀ DELLE PIOGGE 2021 ... A FORLÌ-CESENA DECINE DI ALBERI CADUTI SULLE STRADE Il maltempo in Romagna ha portato nella notte decine di alberi abbattuti e ...Prosegue l'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia. A Venezia un drone sta ispezionando il campanile di San Marco in cerca di eventuali danni. Coldiretti: per l'agricoltura è una calamità (A ...