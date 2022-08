Madonna, compleanno surrealista in Sicilia sulle note di ‘Bella ciao’. Ecco le foto (Di venerdì 19 agosto 2022) Madonna festeggia i 64 anni in Sicilia, a Marzamemi, piccolo e affascinante borgo marinaro in provincia di Siracusa. Una lussuosa festa blindata a Noto con i figli e il suo «Sicilian clan». La pop star ha condiviso e documentato l’esclusivo party su Instagram, dove ha celebrato non solo il suo compleanno ma anche quello del figlio Rocco. Per dare via ai festeggiamenti un total look Dolce&Gabbana, con un abito a stampa maiolica (la classica degli stilisti) che omaggia l’Italia e la Sicilia. Anche le figlie Stella e Estere Ciccone seguono lo stile della mamma. «Like a Sicilian Queen», Madonna ha sorpreso tutti scatenandosi sulle note di “Nel blu dipinto di blu” e “Bella ciao”. Il party surrealista di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 19 agosto 2022)festeggia i 64 anni in, a Marzamemi, piccolo e affascinante borgo marinaro in provincia di Siracusa. Una lussuosa festa blindata a Noto con i figli e il suo «n clan». La pop star ha condiviso e documentato l’esclusivo party su Instagram, dove ha celebrato non solo il suoma anche quello del figlio Rocco. Per dare via ai festeggiamenti un total look Dolce&Gabbana, con un abito a stampa maiolica (la classica degli stilisti) che omaggia l’Italia e la. Anche le figlie Stella e Estere Ciccone seguono lo stile della mamma. «Like an Queen»,ha sorpreso tutti scatenandosidi “Nel blu dipinto di blu” e “Bella ciao”. Il partydi ...

