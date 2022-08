M5S, Monica Ferraris: “Ripristinare subito un punto nascite in Val Seriana” (Di venerdì 19 agosto 2022) Bergamo. “Se dovessi veramente essere eletta, il mio primo pensiero sarebbe per la mia terra. Non mi interessa con che ruolo, non mi interesse in che veste: a Roma non si va per giocare a Risiko, ma per fare le cose concrete. Io mi metto a servizio dei cittadini, per i quali ho lottato e lotterò sempre”. Chiara, pulita, sintetica e, soprattutto, con le idee chiare: si presenta così Monica Ferraris, candidata nel collegio proporzionale 1 della circoscrizione Lombardia 3 per il Movimento 5 Stelle: di Vertova, dipendente di uno studio di commercialisti di Albino, già candidata alle Europee quattro anni fa. Insieme a lei, Luca Sangalli di Lovere, laureato in pedagogia, lavora a Sondrio, Sonia Lisotti originaria di Roma, contabile dell’Università di Bergamo e Nicola Carioli di Treviglio, insegnate di lingue. Completano le liste, al collegio proporzionale ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 agosto 2022) Bergamo. “Se dovessi veramente essere eletta, il mio primo pensiero sarebbe per la mia terra. Non mi interessa con che ruolo, non mi interesse in che veste: a Roma non si va per giocare a Risiko, ma per fare le cose concrete. Io mi metto a servizio dei cittadini, per i quali ho lottato e lotterò sempre”. Chiara, pulita, sintetica e, soprattutto, con le idee chiare: si presenta così, candidata nel collegio proporzionale 1 della circoscrizione Lombardia 3 per il Movimento 5 Stelle: di Vertova, dipendente di uno studio di commercialisti di Albino, già candidata alle Europee quattro anni fa. Insieme a lei, Luca Sangalli di Lovere, laureato in pedagogia, lavora a Sondrio, Sonia Lisotti originaria di Roma, contabile dell’Università di Bergamo e Nicola Carioli di Treviglio, insegnate di lingue. Completano le liste, al collegio proporzionale ...

Bergamonews : #M5S, Monica Ferraris: 'Ripristinare subito un punto nascite in Val Seriana' - BergamoNews - Patrizia_Monica : 'Siate le sentinelle della Democrazia e della Giustizia in nome dei Cittadini'... io questo voglio essere, nel M5S… - cosimo7306 : @monica_vanpelt L’unica sarebbe ricreare la maggioranza “Draghi” senza M5S - Patrizia_Monica : Ed ecco pubblicati i candidati alle #parlamentarie #M5S del 16 agosto... Mi trovate qui - Patrizia_Monica : 'Siate le sentinelle della Democrazia e della Giustizia in nome dei Cittadini'... io questo voglio essere, nel M5S… -