M5s, Conte si candida in 4 regioni. Grosse sorprese nelle liste (Di venerdì 19 agosto 2022) Mancano ormai pochi giorni al termine ultimo per la presentazione delle liste e dei candidati per le prossime elezioni. Dopo il Pd, primo a comunicare i nomi e travolto dai malumori degli esclusi eccellenti, nella notte è arrivato anche l'elenco ufficiale del M5s, che ha reso noto l'esito delle Parlamentarie. L'annuncio - si legge su Repubblica - è apparso sul blog del Movimento nel quale si precisa che Giuseppe Conte si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del Movimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell'iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario. ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 19 agosto 2022) Mancano ormai pochi giorni al termine ultimo per la presentazione dellee deiti per le prossime elezioni. Dopo il Pd, primo a comunicare i nomi e travolto dai malumori degli esclusi eccellenti, nella notte è arrivato anche l'elenco ufficiale del M5s, che ha reso noto l'esito delle Parlamentarie. L'annuncio - si legge su Repubblica - è apparso sul blog del Movimento nel quale si precisa che Giuseppesi riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del Movimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell'iter fino alla scadenza del termine per il deposito delleelettorali. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle, ove necessario. ...

