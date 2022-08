L’Ungheria contro Netflix: un bacio tra ragazze violerebbe la legge anti Lgbtq+ di Orban (Di venerdì 19 agosto 2022) Netflix è finita al centro di un’investigazione da parte dell’ente regolatore dei media ungherese a causa di un bacio tra due ragazze nella serie animata Jurassic World. Budapest dovrà stabilire se la scena viola una controversa legge anti Lgbtq+, e fa sapere di aver ricevuto «numerose lamentele». Le legge in questione è stata promulgata nel 2021, e proibisce la presenza di scene di omosessualità e la presenza di persone transessuali nel contenuto mostrato ai minori. La serie viene considerata da Netflix adatta ai bambini di 7 anni o più. L’episodio incriminato è il primo della prima stagione: Campo Cretaceo. Nel corso della puntata una delle protagoniste confessa il proprio amore un’altra, e la bacia. La legge e ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022)è finita al centro di un’investigazione da parte dell’ente regolatore dei media ungherese a causa di untra duenella serie animata Jurassic World. Budapest dovrà stabilire se la scena viola unaversa, e fa sapere di aver ricevuto «numerose lamentele». Lein questione è stata promulgata nel 2021, e proibisce la presenza di scene di omosessualità e la presenza di persone transessuali nel contenuto mostrato ai minori. La serie viene considerata daadatta ai bambini di 7 anni o più. L’episodio incriminato è il primo della prima stagione: Campo Cretaceo. Nel corso della puntata una delle protagoniste confessa il proprio amore un’altra, e la bacia. Lae ...

