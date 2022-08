Luciana Castellina | la politica è un lavoro lungo e faticoso

(Di venerdì 19 agosto 2022) Giornalista, militante e parlamentare comunista, più volte eurodeputata, ha attraversato la storia della sinistra italiana. Oggi frequenta i circoli dei giovani. E non ha perso il senso dell’umorismo. Leggi

erretti42 : @valerianom1948 Di persone serie che non fanno politica solo per il loro interesse ce n’è più d’una sia nel Movimen… - asuddipaperino : RT @AnpiPatria: Buon compleanno a Luciana Castellina, tanti auguri alla splendida ragazza antifascista novantatreenne!!! - riccardomiche : RT @AnpiPatria: Buon compleanno a Luciana Castellina, tanti auguri alla splendida ragazza antifascista novantatreenne!!! - RobertaVestri : RT @AnpiPatria: Buon compleanno a Luciana Castellina, tanti auguri alla splendida ragazza antifascista novantatreenne!!! - Yoda1956 : RT @AnpiPatria: Buon compleanno a Luciana Castellina, tanti auguri alla splendida ragazza antifascista novantatreenne!!! -

Il Riformista

Tra i tanti ospiti della manifestazione anche Enzo Ciconte che l'11 settembre presenterà il nuovo libro Classi Pericolose: una storia sociale della povertà (Laterza 2022), eche ...Daniela Padoan Mario Agostinelli (Associazione Laudato si')Francesca Costantini Giuseppe De Marzo (coordinatore nazionale Rete Numeri Pari) Roberta De Monticelli Luigi Ferrajoli ... “Contro i fascisti a difesa della Costituzione, SI con Letta e Calenda per un alleanza tecnica”... da sabato 27 agosto fino all'11 settembre e nei successivi weekend fino al 30 ottobre, in via Col di Lana nel Municipio I ...Letture di poesie, incontri con autori, performance artistiche, danze e discussioni su diversi temi legati al mondo della musica, dell'arte e del cinema tra classico e contemporaneo. Ma anche concerti ...