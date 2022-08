Lotteria degli Scontrini: i vincitori dell’estrazione del 18 agosto 2022 (Di venerdì 19 agosto 2022) Continua la Lotteria degli Scontrini e l’ultima estrazione risale a ieri, giovedì 18 agosto. Sono 15 i premi messi in palio per i fortunati vincitori, premi che salgono a 30 se si considerano anche quelli a favore degli esercenti. Estrazione settimanale del 18 agosto Come avviene ormai ogni giovedì, ieri 18 agosto si è tenuta l’estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini 2022, per le spese effettuate dall’8 al 14 agosto 2022. Sono 30 i premi assegnati: 15 del valore di 25mila per gli acquirenti, 15 da 5mila euro per gli esercenti. I 15 codici estratti in parte si riferiscono a spese sostenute nei negozi vicini e in parte fanno riferimento a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 agosto 2022) Continua lae l’ultima estrazione risale a ieri, giovedì 18. Sono 15 i premi messi in palio per i fortunati, premi che salgono a 30 se si considerano anche quelli a favoreesercenti. Estrazione settimanale del 18Come avviene ormai ogni giovedì, ieri 18si è tenuta l’estrazione settimanale della, per le spese effettuate dall’8 al 14. Sono 30 i premi assegnati: 15 del valore di 25mila per gli acquirenti, 15 da 5mila euro per gli esercenti. I 15 codici estratti in parte si riferiscono a spese sostenute nei negozi vicini e in parte fanno riferimento a ...

matteosalvinimi : Sono convinto che l'unico modo per abbattere l'evasione fiscale non sia il tetto del contante o la lotteria degli s… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: '#Credo che l'unico modo per abbattere l'evasione fiscale non sia il tetto del contante o la lotte… - CorriereCitta : Lotteria degli Scontrini: i vincitori dell’estrazione del 18 agosto 2022 - cuore_drago : Ma che fine ha fatto la lotteria degli scontrini? - margheritini : RT @petergomezblog: La ricetta di Salvini contro l’evasione fiscale? “Non si combatte con l’obbligo del bancomat, la lotteria degli scontri… -