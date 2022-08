Los Angeles Galaxy vs Seattle Sounders – pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 19 agosto 2022) In una partita dalle grandi implicazioni per i playoff, i Los Angeles Galaxy possono allungare la loro striscia di vittorie in casa a quattro partite in tutte le competizioni quando accolgono i Seattle Sounders al Dignity Health Sports Park sabato 20 agosto. Gli uomini di Greg Vanney sono reduci dalla vittoria per 5-2 contro i Vancouver Whitecaps, che li ha portati al sesto posto nella Western Conference della Major League Soccer, con un punto di vantaggio sui Rave Green, che si trovano al nono posto dopo le sconfitte per 2-1 contro Atlanta United e Real Salt Lake. Il calcio di inizio di Los Angeles Galaxy vs Seattle Sounders è previsto alle 4 del mattino ora italiana Anteprima della partita Los Angeles Galaxy vs ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 19 agosto 2022) In una partita dalle grandi implicazioni per i playoff, i Lospossono allungare la loro striscia di vittorie in casa a quattro partite in tutte le competizioni quando accolgono ial Dignity Health Sports Park sabato 20 agosto. Gli uomini di Greg Vanney sono reduci dalla vittoria per 5-2 contro i Vancouver Whitecaps, che li ha portati al sesto posto nella Western Conference della Major League Soccer, con un punto di vantaggio sui Rave Green, che si trovano al nono posto dopo le sconfitte per 2-1 contro Atlanta United e Real Salt Lake. Il calcio di inizio di Losvsè previsto alle 4 del mattino ora italiana Anteprima della partita Losvs ...

