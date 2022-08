(Di venerdì 19 agosto 2022) Il pensiero disuvienenella nuova intervista rilasciata dalla compagna di Al Bano Carrisi a Nuova TV.sta per spegnere 50 candeline e si mette a nudo per scoperchiare, anche se solo lievemente, ciò che bolle in pentola nel suo rapporto con. Tra le due donne, chiaramente, non scorre ottimo sangue e proprio queste piccole tensioni, tempo fa, avevano portato Al Bano a rivolgere un appello ad entrambe: “Incontratevi e fate pace, vi amo”. Lo aveva fatto, il cantautore di Cellino San Marco, alle telecamere di Mara Venier nel febbraio 2021: “”l mio sogno è cheun giorno si siedano allo stesso tavolo e mangino insieme – ...

OptiMagazine

... Massimiliano Manfredi ed esploso con unoconsegnato ieri a Repubblica da suo fratello ... In lizza ancheRaia . Il collegio di Pomigliano sarà per Luigi Di Maio, lì dove potrebbe sfidare ...'Lasciare il talent show di Rai1 mi è dispiaciuto', arriva lodella figlia di Al Bano Carrisi ... che confermerebbe però la presenza diBertè, Clementino e Gigi D'Alessio. Jasmine ... Lo sfogo di Loredana Lecciso su Romina Power: “La verità verrà fuori”, cos’è successo Loredana Lecciso non ha perso tempo nel punzecchiare Romina Power. Non è passata inosservata la frecciatina della showgirl.La direzione nazionale del Pd ha approvato lo schema dei capolista in Puglia che prevede cinque uomini nelle posizioni eleggibili e Loredana Capone al quarto posto al Senato. Nel collegio ...