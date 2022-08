Lo ospitano dentro casa perché senza lavoro, ma lui li aggredisce di notte con la mazza da baseball (Di venerdì 19 agosto 2022) Nemi. Aveva deciso di ospitare un uomo nella dependance di casa sua, perché senza lavoro e in attesa di essere finalmente impiegato come bracciante agricolo. Ma solamente il tempo è in grado di rivelare la vera natura delle persone. E di fatto, dopo qualche tempo, la convivenza si era progressivamente resa insopportabile: veri e propri atti persecutori reiterati nel tempo, che hanno trovato il loro culmine solo nella nottato di mercoledì scorso, quando l’uomo ha imbracciato una mazza da baseball e ha iniziato a dare di matto. Aggressione di notte a Nemi I fatti sono andati in scena nella nottata di mercoledì scorso, 17 agosto. Una lite, l’ennesima a quanto pare, dentro le mura di casa tra un uomo che viveva al suo interno come ospite e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 agosto 2022) Nemi. Aveva deciso di ospitare un uomo nella dependance disua,e in attesa di essere finalmente impiegato come bracciante agricolo. Ma solamente il tempo è in grado di rivelare la vera natura delle persone. E di fatto, dopo qualche tempo, la convivenza si era progressivamente resa insopportabile: veri e propri atti persecutori reiterati nel tempo, che hanno trovato il loro culmine solo nella nottato di mercoledì scorso, quando l’uomo ha imbracciato unadae ha iniziato a dare di matto. Aggressione dia Nemi I fatti sono andati in scena nella nottata di mercoledì scorso, 17 agosto. Una lite, l’ennesima a quanto pare,le mura ditra un uomo che viveva al suo interno come ospite e ...

