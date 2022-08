LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si comincia con la cronometro a squadre! (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Vuelta a Espana 2022: la Utrecht-Utrecht, di 23.3 km. Una cronosquadre, che non si vedeva da qualche tempo nei grandi giri: tanta pianura, velocità che saranno altissime e specialisti ovviamente molto avvantaggiati. Si parte quindi dall’Olanda, per le prime tre frazioni del giro di Spagna, prima di rientrare sul suolo iberico: con un chiaro favorito per il titolo, quel Remco Evenepoel che di recente ha dato spettacolo alla Clasica di San Sebastian. Il belga, assieme alla sua Quick-Step Alpha Vinyl, dovrà però difendersi nella frazione d’apertura, visto che i grandi favoriti sono gli uomini di Primoz Roglic, colui che ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alladella primadella: la Utrecht-Utrecht, di 23.3 km. Una cronosquadre, che non si vedeva da qualche tempo nei grandi giri: tanta pianura, velocità che saranno altissime e specialisti ovviamente molto avvantaggiati. Si parte quindi dall’Olanda, per le prime tre frazioni del giro di Spagna, prima di rientrare sul suolo iberico: con un chiaro favorito per il titolo, quel Remco Evenepoel che di recente ha dato spettacolo alla Clasica di San Sebastian. Il belga, assieme alla sua Quick-Step Alpha Vinyl, dovrà però difendersi nella frazione d’apertura, visto che i grandi favoriti sono gli uomini di Primoz Roglic, colui che ...

infoitsport : LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA - zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 prima tappa Utrecht-Utrecht: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #prima #tappa - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: cronometro a squadre a Utrecht Roglic può guadagnare su Evenepo… - VentaglioP : Tra pochi istanti live su twitch per parlare de #LaVuelta #Vuelta #Vuelta22 -