LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: BikeExchange che fa segnare il nuovo miglior tempo! Si attendono Jumbo e Ineos (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.28 Team BikeExchange – Jayco in testa! La squadra di Yates fa segnare un crono di 25.11,230, che per il momento è il migliore! 19.26 E' scattato il Team DSM. 19.24 Attenzione al Team BikeExchange – Jayco: ora sono al 20esimo chilometro. 19.22 Parte anche la formazione spagnola dell'Equipo Kern Pharma. 19.19 E' scattata l'Alpecin-Deceuninck. RISULTATO ALL'INTERMEDIO (KM 11) DOPO 10 DELLE 20 FORMAZIONI.1 Team BikeExchange – Jayco 12.21,750 2 Groupama – FDJ 12.26,370 3 AG2R Citroën Team 12.32,590 4 EF Education-EasyPost 12.40,830 5 Israel – Premier Tech 12.41,10 6 Team Arkéa Samsic 12.43,510 7 Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 12.47,660 8 Euskaltel – Euskadi 12.55,50 9 Burgos-BH 12.58,460 10 Cofidis 13.07,710 19.15 E' ...

