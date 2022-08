LIVE Tuffi grandi altezze | Europei 2022 in DIRETTA | Alessandro De Rose sesto dopo due rotazioni | ora Elisa Cosetti per le medaglie!

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.52 La tedesca Bader con quest’ultimo tuffo ottiene 62.90 e un totale di 281.90 ed è terza. E ora!!! 18.50 E’ il momento della tedesca Schmidbauer che con questo tuffo ottiene 90.30 e 309.30 per la teutonica. 18.49 L’ucraina Vyshyvanova ottiene con questo tuffo 94.35, per un totale di 295.35. 18.47 E’ il momento dell’olandese Ginni van Katwijk che ottiene 57.40, per un totale di 216.70. 18.46 La danese Bornebusch ottiene con il suo tuffo 31.50, per un totale di 166.00. 18.45 E’ il momento della spagnola Fernandez Lopez che ottiene 31.50 per un totale di 158.50. 18.44 Comincia Veronica Papa che ottiene 34.64, per un totale 150.40. 18.42 Preda in testa con 217.80 a precedere Heslop (213.20), Hunt (206.15), Popovici (206.10), Prygorov (200.30) e De ...