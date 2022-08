LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Pellacani seconda dopo tre tuffi, Pizzini vicina alla finale (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 11.07: Il quinto tuffo di Chiara Pellacani sarà il doppio e mezzo rovesciato carpiato. L’azzurra sta battagliando con la svizzera Heimberg per vincere la qualifica. 11.03: Errore della tedesca Lena Hentschel. Solo 45 punti e 210.35 per la tedesca che è anche dietro ad Elisa Pizzini. 11.01: Brava Elisa Pizzini, che resta in piena corsa per la qualificazione alla finale. L’azzurra ottiene 57 punti con il doppio e mezzo rovesciato carpiato e sale a 211.80. 11.00: Molto bene la svedese Elisa Nilsson Garip, che ottiene 61.50 con gli avvitamenti. Sale a 223.40. Ora Elisa ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 11.07: Il quinto tuffo di Chiarasarà il doppio e mezzo rovesciato carpiato. L’azzurra sta battagliando con la svizzera Heimberg per vincere la qualifica. 11.03: Errore della tedesca Lena Hentschel. Solo 45 punti e 210.35 per la tedesca che è anche dietro ad Elisa. 11.01: Brava Elisa, che resta in piena corsa per la qualificazione. L’azzurra ottiene 57 punti con il doppio e mezzo rovesciato carpiato e sale a 211.80. 11.00: Molto bene la svedese Elisa Nilsson Garip, che ottiene 61.50 con gli avvitamenti. Sale a 223.40. Ora Elisa ...

