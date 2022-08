LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Pellacani seconda dopo quattro tuffi, Pizzini vicina alla finale (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 11.22: Elisa Pizzini è in finale! Forse un po’ di tensione sull’ultimo tuffo. Un errore in entrata per l’azzurra che ha ottenuto 51 punti con un totale di 262.80. 11.18: Brutto errore dell’ucraina Kesar, che rischia di buttare via la qualificazione. Tra poco Elisa Pizzini con il doppio e mezzo ritornato carpiato. 11.17: dopo quattro tuffi Chiara Pellacani è seconda, mentre Elisa Pizzini è ottava con un bel margine sulla tredicesima. 11.15: Benissimo la svizzera Michelle Heimberg. Ci sono 63 punti con ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 11.22: Elisaè in! Forse un po’ di tensione sull’ultimo tuffo. Un errore in entrata per l’azzurra che ha ottenuto 51 punti con un totale di 262.80. 11.18: Brutto errore dell’ucraina Kesar, che rischia di buttare via la qualificazione. Tra poco Elisacon il doppio e mezzo ritornato carpiato. 11.17:Chiara, mentre Elisaè ottava con un bel margine sulla tredicesima. 11.15: Benissimo la svizzera Michelle Heimberg. Ci sono 63 punti con ...

