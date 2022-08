LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: buon avvio per Pellacani, Pizzini insegue (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 10.25: Sporca un po’ l’entrata la tedesca Lena Hentschel, che ottiene 57.35 con il triplo e mezzo avanti carpiato. 10.22: Secondo tuffo incoraggiante per Elisa Pizzini. Quasi tutti 6 i voti per l’azzurra, che ottiene 54 punti con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato. 10.21: Sbaglia l’ucraina Kesar, che ottiene appena 49.50 punti con il secondo tuffo e sale a 103.50. 10.19: La svizzera Michelle Heimberg si porta al comando con 60 punti. 10.18: buon avvio di gara per Chiara Pellacani. 55.50 con il doppio e mezzo indietro carpiato. Un po’ sporca l’entrata in acqua e da migliorare poi in ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 10.25: Sporca un po’ l’entrata la tedesca Lena Hentschel, che ottiene 57.35 con il triplo e mezzo avanti carpiato. 10.22: Secondo tuffo incoraggiante per Elisa. Quasi tutti 6 i voti per l’azzurra, che ottiene 54 punti con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato. 10.21: Sbaglia l’ucraina Kesar, che ottiene appena 49.50 punti con il secondo tuffo e sale a 103.50. 10.19: La svizzera Michelle Heimberg si porta al comando con 60 punti. 10.18:di gara per Chiara. 55.50 con il doppio e mezzo indietro carpiato. Un po’ sporca l’entrata in acqua e da migliorare poi in ...

