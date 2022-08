LIVE Italia-Serbia, amichevole basket in DIRETTA: tra poco la sfida con cui inizia la Supercup di Amburgo (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:51 Meno di 10 minuti all’inizio ad Amburgo, dove alle 20:30 ci sarà anche la seconda semifinale, Repubblica Ceca-Germania, anche qui con diversi nomi di buon rilievo (e qualche ex “Italiano”). 17:48 Nel frattempo anche il mercato Italiano continua a registrare gli ultimi, ma importanti movimenti. Attenzione in particolare su Reggio Emilia, perché la formazione biancorossa si è assicurata per tre mesi Mateusz Ponitka, giocatore polacco che ha fatto fuoco e fiamme in Liga ACB e non solo, potenzialmente tra i 5 più forti extra Milano-Virtus Bologna del nostro campionato. 17:45 Qualche notizia arriva anche da lontano: la Francia ha reso definitivi i 12 per Eurobasket 2022, e saranno Thomas Heurtel, Theo Maledon, Elia Okobo, Evan Fournier, Isaia ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:51 Meno di 10 minuti all’inizio ad, dove alle 20:30 ci sarà anche la seconda semifinale, Repubblica Ceca-Germania, anche qui con diversi nomi di buon rilievo (e qualche ex “no”). 17:48 Nel frattempo anche il mercatono continua a registrare gli ultimi, ma importanti movimenti. Attenzione in particolare su Reggio Emilia, perché la formazione biancorossa si è assicurata per tre mesi Mateusz Ponitka, giocatore polacco che ha fatto fuoco e fiamme in Liga ACB e non solo, potenzialmente tra i 5 più forti extra Milano-Virtus Bologna del nostro campionato. 17:45 Qualche notizia arriva anche da lontano: la Francia ha reso definitivi i 12 per Euro2022, e saranno Thomas Heurtel, Theo Maledon, Elia Okobo, Evan Fournier, Isaia ...

