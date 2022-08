LIVE Italia-Serbia 38-28, amichevole basket in DIRETTA: Nico Mannion tira fuori una clamorosa prima metà di secondo quarto (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43-30 2/2 Melli. Melli contro Lucic, gli parte via vicino a canestro e lo costringe al fallo che lo manda in lunetta. 41-30 Dobric chiude il parzialone azzurro. 41-28 FONTECCHIO DA TRE! Contemporaneamente c’è la spinta di Ricci a rimbalzo su Dobric, il canestro resta valido ed è quello del +13! 38-28 DI NUOVO Mannion DA TRE! E non lo ferma più nessuno qui, 5’39” e time out in campo! 35-28 Mannion con la lacrima! Jokic tenta una furbata notevole: trova il contatto con Pajola, ma una volta fatto il fallo dal virtussino cerca il tiro da tre. Niente liberi stavolta, non siamo in NBA. 33-28 DATOME! Da tre in difficile equilibrio contro le braccia di Davidovac! Si riparte con 8’01” sul cronometro. 30-28 Tentativo di stopata di Biligha in parabola discendente su Dobric, sono due ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43-30 2/2 Melli. Melli contro Lucic, gli parte via vicino a canestro e lo costringe al fallo che lo manda in lunetta. 41-30 Dobric chiude il parzialone azzurro. 41-28 FONTECCHIO DA TRE! Contemporaneamente c’è la spinta di Ricci a rimbalzo su Dobric, il canestro resta valido ed è quello del +13! 38-28 DI NUOVODA TRE! E non lo ferma più nessuno qui, 5’39” e time out in campo! 35-28con la lacrima! Jokic tenta una furbata notevole: trova il contatto con Pajola, ma una volta fatto il fallo dal virtussino cerca il tiro da tre. Niente liberi stavolta, non siamo in NBA. 33-28 DATOME! Da tre in difficile equilibrio contro le braccia di Davidovac! Si riparte con 8’01” sul cronometro. 30-28 Tentativo di stopata di Biligha in parabola discendente su Dobric, sono due ...

