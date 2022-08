LIVE Italia-Serbia 23-24, amichevole basket in DIRETTA: primo quarto senza padroni ad Amburgo (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-26 MANNION! Va a schiacciare di foga su Jokic in ritardo sull’aiuto! 28-26 Scorribanda di Mannion fino in fondo! 26-26 Micic ancora di fisico e tecnica fino in fondo. 26-24 Ricci da tre nell’angolo! Inizia il secondo quarto. TOP SCORER – Italia: Melli 8; Serbia: Lucic 6 23-24 Gran rimbalzo con assist di Melli per Ricci! E si chiude dunque così il primo quarto. 21-24 Jokic per Dobric perso da Mannion, ultimi 30?. 21-22 Trovato Ricci vicino a canestro! 19-22 Due punti validi per Jokic nonostante un po’ di proteste su tre secondi. 19-20 Serie di finte di gran classe di Micic, sorpasso Serbia. Sbaglia il libero del tecnico Datome (la qual cosa è una notizia). Micic costretto ai passi da Melli, non è d’accordo e ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-26 MANNION! Va a schiacciare di foga su Jokic in ritardo sull’aiuto! 28-26 Scorribanda di Mannion fino in fondo! 26-26 Micic ancora di fisico e tecnica fino in fondo. 26-24 Ricci da tre nell’angolo! Inizia il secondo. TOP SCORER –: Melli 8;: Lucic 6 23-24 Gran rimbalzo con assist di Melli per Ricci! E si chiude dunque così il. 21-24 Jokic per Dobric perso da Mannion, ultimi 30?. 21-22 Trovato Ricci vicino a canestro! 19-22 Due punti validi per Jokic nonostante un po’ di proteste su tre secondi. 19-20 Serie di finte di gran classe di Micic, sorpasso. Sbaglia il libero del tecnico Datome (la qual cosa è una notizia). Micic costretto ai passi da Melli, non è d’accordo e ...

