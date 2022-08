LIVE Italia-Serbia 0-0, amichevole basket in DIRETTA: si parte! (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-6 Pescato nell’angolo Spissu per la tripla! 5-6 Ed è ancora Lucic a rispondere dall’arco. 5-3 Fontecchio da tre! Inizio importante per lui nel mezzo di un po’ di basket che, a volte, lascia a desiderare. 2-3 Realizza l’aggiuntivo Lucic. 2-2 Non si fa pregare Lucic, va fino in fondo, (quasi) schiaccia anche lui e subisce il fallo. 2-0 Subito una gran rubata con schiacciata di Fontecchio! 18:00 Quintetti in campo! Per l’Italia fuori dai 12 Della Valle (oltre a Gallinari). Out Nedovic per la Serbia, oltre a qualche infortunio vario. 17:59 QUINTETTI – Italia: Spissu Tonut Fontecchio Polonara Melli; Serbia: Jaramaz Marinkovic Kalinic Lucic Milutinovic 17:57 Pochi minuti alla palla a due! 17:54 Qualche faccia azzurra prima ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-6 Pescato nell’angolo Spissu per la tripla! 5-6 Ed è ancora Lucic a rispondere dall’arco. 5-3 Fontecchio da tre! Inizio importante per lui nel mezzo di un po’ diche, a volte, lascia a desiderare. 2-3 Realizza l’aggiuntivo Lucic. 2-2 Non si fa pregare Lucic, va fino in fondo, (quasi) schiaccia anche lui e subisce il fallo. 2-0 Subito una gran rubata con schiacciata di Fontecchio! 18:00 Quintetti in campo! Per l’fuori dai 12 Della Valle (oltre a Gallinari). Out Nedovic per la, oltre a qualche infortunio vario. 17:59 QUINTETTI –: Spissu Tonut Fontecchio Polonara Melli;: Jaramaz Marinkovic Kalinic Lucic Milutinovic 17:57 Pochi minuti alla palla a due! 17:54 Qualche faccia azzurra prima ...

RadioItalia : .@Aka7evenreal è protagonista di Radio Italia Live Estate! ?? Dal #VOITankaVillage, conducono @ManolaMoslehi e Da… - matteosalvinimi : ?? #Credo illumina LIVE Roma, Milano e Lampedusa. Credo nell'Italia, credo negli italiani. Segui in diretta. - Emergenza24 : [19.08-18:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - _instabilmente : Apertura Battiti Live - 12 luglio (Italia 1) #christianxbattiti - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Torna in campo l'Italia: di fronte c'è la Serbia nella semifinale di Supercup ad Amburgo, torneo di… -