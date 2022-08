LIVE Europei 2022 | liveblog 19 agosto in DIRETTA | inizia l’atletica | tra poco Tortu ed i siepisti!

(Di venerdì 19 agosto 2022) SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DELBLOG SU OA SPORT CON UN CLICK MEDAGLIERE GENERALENUOTO MEDAGLIERENUOTO IN CORSIA MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) CALENDARIO EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI E ITALIANI IN GARA CALENDARIOTUFFI DI OGGI E ITALIANI IN GARA CALENDARIOATLETICA DI OGGI E ITALIANI IN GARA CANOA VELOCITÀ – Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda giornata dei Campionatidi canoa velocitàa Monaco di Baviera. CANOA VELOCITÀ – Quest’oggi si assegnano le prime medaglie della rassegna continentale, infatti nel pomeriggio si svolgeranno le finali di undici specialità. CANOA VELOCITÀ – ...

RaiNews : Con la misura di 2.30 metri Gianmarco Tamberi conquista il secondo oro continentale dopo quello di Amsterdam 2016… - RaiNews : Chiara Pellacani è medaglia d'oro nei tuffi dal trampolino di 3 metri Europei di nuoto #Roma2022 - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: PELLACANI SI TUFFA NELL'ORO DA 3 METRI! - alescavanna : RT @RaiNews: Chiara Pellacani è medaglia d'oro nei tuffi dal trampolino di 3 metri Europei di nuoto #Roma2022 - RaiNews : Ancora una medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto #Roma2022: Elisa Cosetti è bronzo nei tuffi dalle grandi alt… -

OA Sport

Per l'associazione ambientalista l'Italia, che resta 'l'unico dei grandi paesisenza un piano nazionale di adattamento al clima rimasto in bozza dal 2018, non può continuare a rincorrere le ...Glisono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW LA NONA GIORNATACHIARA PELLACANI (19 agosto) Oro nel trampolino da 3 metri LORENZO MARSAGLIA (18 agosto) Argento nei tuffi da ... LIVE Europei 2022, liveblog 19 agosto in DIRETTA: ORO PELLACANI! Bronzo Elisa Cosetti dalle grandi altezze! Più tardi Tortu Tanta, tanta Italia a giocarsi la finale nella serata del day 5 agli Europei di Monaco di Baviera. Due, le specialità più attese: i 200 metri con Filippo Tortu e i 3000 siepi con il terzetto composto ...L’ultimo titolo risaliva al 2016 a Londra con Tania Cagnotto autrice di una tripletta nella specialità (3-3-1 il bottino provvisorio per l’Italia) Tre metri di… Leggi ...