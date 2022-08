LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia a caccia delle prime medaglie (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:33 A metà gara dei 1000 metri del kayak doppio femminile le azzurre sono in penultima posizione staccate di oltre quattro secondi rispetto al treno utile per le medaglie. Comanda l’Ungheria, seguita da Spagna e Polonia. 14:30 Ci siamo. E’ il momento delle prime finali con equipaggi azzurri in acqua. Spazio alla finale dei 1000 metri del kayak doppio femminile. Per l’Italia impegnate Agata Fantini e Mathilde Rosa. Se la vedranno con Germania, Svezia, Polonia, Ungheria, Spagna, Ucraina, Danimarca e Repubblica Ceca. 14:27 Bel testa a testa tra Germania e Spagna, ma la spuntano i padroni di casa con il tempo di 2:53.174. Medaglia d’oro del 1000 metri del kayak a quattro dunque per Schultz, Liebscher, Hiller, e Frank. Argento per il team iberico, ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:33 A metà gara dei 1000 metri del kayak doppio femminile le azzurre sono in penultima posizione staccate di oltre quattro secondi rispetto al treno utile per le. Comanda l’Ungheria, seguita da Spagna e Polonia. 14:30 Ci siamo. E’ il momentofinali con equipaggi azzurri in acqua. Spazio alla finale dei 1000 metri del kayak doppio femminile. Perimpegnate Agata Fantini e Mathilde Rosa. Se la vedranno con Germania, Svezia, Polonia, Ungheria, Spagna, Ucraina, Danimarca e Repubblica Ceca. 14:27 Bel testa a testa tra Germania e Spagna, ma la spuntano i padroni di casa con il tempo di 2:53.174. Medaglia d’oro del 1000 metri del kayak a quattro dunque per Schultz, Liebscher, Hiller, e Frank. Argento per il team iberico, ...

