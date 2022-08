LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: Italia in finale con i fratelli Burgo nel K1 1000 maschile e femminile! (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:01 Il tedesco Jakob Thordsen si aggiudica la seconda semifinale del K1 1000 (3:34.797) e vola in finale insieme a Bojan Zdelar e Martin Nathell. 9.58 Si prosegue con la semifinale 2, non ci sono azzurri in gara. 9.56 SAMUELE Burgo IN finale!!! L’azzurro vince la sua semifinale e accede all’atto conclusivo nel K1 1000 agli Europei! Obiettivo raggiunto anche dal britannico Johnson e dal danese Holten Poulsen, che nel finale ha mollato per risparmiare energie in vista della finale. 9.54 Ai 500 metri Burgo è terzo dietro al britannico Johnson e al danese Holten Poulsen, ma con un buon margine di sicurezza nei ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:01 Il tedesco Jakob Thordsen si aggiudica la seconda semidel K1(3:34.797) e vola ininsieme a Bojan Zdelar e Martin Nathell. 9.58 Si prosegue con la semi2, non ci sono azzurri in gara. 9.56 SAMUELEIN!!! L’azzurro vince la sua semie accede all’atto conclusivo nel K1agli! Obiettivo raggiunto anche dal britannico Johnson e dal danese Holten Poulsen, che nelha mollato per risparmiare energie in vista della. 9.54 Ai 500 metriè terzo dietro al britannico Johnson e al danese Holten Poulsen, ma con un buon margine di sicurezza nei ...

RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ?????? European Championships da Monaco 10h00 Atletica, Beach volley, Canoa sprint, Mountain bike… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: Italia a caccia di altre finali si assegnano le prime medaglie -… - infoitsport : LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: Italia a caccia di altre finali, si assegnano le prime medaglie - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: Craciun e Santini in finale nel C2 500! Semifinale per Cicali-Petracca… - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 18 agosto in DIRETTA: è tornato il vero Desalu! Folorunso in finale bene tuffi e canoa -… -