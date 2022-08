ItaSportPress

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", valui: ...La sensazione è chesi possa decidere o almenosi possa indirizzare nella prima parte ... Kalinic; Mikanovic, Simic, Elez, Melnjak; Vukovic, Grgic, Krovinovic; Sahiti,, Biuk. ... Livaja, va tutto lui: assist, giallo e autogol nel playoff di Conference League L'attaccante dell'Hajduk Spalato protagonista nel bene e nel male nel playoff di Conference League contro il Villarreal.L'ex attaccante dell'Inter fa tutto nel giro di 19': assist a Biuk, giallo per una manata a Morlanes e clamoroso autogoal.