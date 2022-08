Lite tra Calenda e Sorgi a La7. “Italia ridotta male anche per colpa dei giornalisti”. “L’informazione è libera, non c’entra con la cattiva politica” (Di venerdì 19 agosto 2022) Scontro acceso a “In onda” (La7) tra il leader di Azione, Carlo Calenda, e l’editorialista de La Stampa, Marcello Sorgi, sulla collocazione politica del Terzo Polo. Sorgi fa notare a Calenda la comunanza di molti temi della destra con quelli sostenuti da Azione e da Italia Viva, come la posizione sul nucleare e sulla giustizia, aggiungendo: “Vedo difficile la vostra campagna elettorale, perché rischiate di trovarvi schiacciati da un pezzo di destra che condivide le vostre idee e che dice le stesse cose che dite voi“. Calenda replica piccato, ricordando che Meloni è contraria al rigassificatore a Piombino e che la destra osteggia il salario minimo. Poi elenca tutti punti che lo rendono distanti dalla destra e bacchetta Sorgi: “Il suo discorso riassume ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Scontro acceso a “In onda” (La7) tra il leader di Azione, Carlo, e l’editorialista de La Stampa, Marcello, sulla collocazionedel Terzo Polo.fa notare ala comunanza di molti temi della destra con quelli sostenuti da Azione e daViva, come la posizione sul nucleare e sulla giustizia, aggiungendo: “Vedo difficile la vostra campagna elettorale, perché rischiate di trovarvi schiacciati da un pezzo di destra che condivide le vostre idee e che dice le stesse cose che dite voi“.replica piccato, ricordando che Meloni è contraria al rigassificatore a Piombino e che la destra osteggia il salario minimo. Poi elenca tutti punti che lo rendono distanti dalla destra e bacchetta: “Il suo discorso riassume ...

