L’Inter mette fine alla telenovela Skriniar | rifiutata l’ultima offerta del PSG

Leggi su open.online

(Di venerdì 19 agosto 2022)è intenzionata a mantenere la promessa fatta a Simone Inzaghi di non sacrificare pezzi pregiati della rosa sul calciomercato. Un accordo non scritto tra allenatore e società, che ha trovato conferma anche nella decisione dei nerazzurri di non farsi prendere per il collo dal Paris Saint-Germain che, nella giornata di venerdì 19 agosto, ha tentato l’ultimo assalto a Milan. Assalto che non ha dato i frutti sperati visto che – da inizio estate – l’dei parigini non si è mai alzata. Nell’incontro andato in scena a Milano tra la dirigenza nerazzurra e quella transalpina infatti, il club parigino è tornato are sul piatto 50 milioni più bonus per il difensore slovacco. La stessa proposta che nei mesi scorsiaveva già rifiutato per due volte. Anche il terzo tentativo del ...