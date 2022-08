Linda Evangelista trasfigurata: "Mascella e collo deformati". Come è adesso | Guarda (Di venerdì 19 agosto 2022) Linda Evangelista, 57 anni, ex top model, icona degli anni Novanta, deformata dopo la reazione avversa ad un ritocco estetico, è tornata sulla copertina di Vogue, fotografata da Steven Meisel. In una intervista la Evangelista svela alcuni particolari dell'intervento chirurgico che anni fa l'ha completamente sfigurata e nelle immagini pubblicate sulla rivista di moda ammette di non mostrarsi al naturale: "Sono quasi del tutto coperta perché, nella realtà, quelli non sono la mia Mascella e il mio collo". La ex top model si era infatti sottoposta alla crioilipolisi, che riduce in modo non invasivo il grasso corporeo con il raffreddamento cutaneo localizzato ma aveva avuto una rarissima reazione avversa, che l'ha trasfigurata. "Si trattava di una iperplasia adiposa paradossale, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022), 57 anni, ex top model, icona degli anni Novanta, deformata dopo la reazione avversa ad un ritocco estetico, è tornata sulla copertina di Vogue, fotografata da Steven Meisel. In una intervista lasvela alcuni particolari dell'intervento chirurgico che anni fa l'ha completamente sfigurata e nelle immagini pubblicate sulla rivista di moda ammette di non mostrarsi al naturale: "Sono quasi del tutto coperta perché, nella realtà, quelli non sono la miae il mio". La ex top model si era infatti sottoposta alla crioilipolisi, che riduce in modo non invasivo il grasso corporeo con il raffreddamento cutaneo localizzato ma aveva avuto una rarissima reazione avversa, che l'ha. "Si trattava di una iperplasia adiposa paradossale, ...

