Linda Evangelista sulla copertina di Vogue dopo la criolipolisi che l’aveva sfigurata: “Sto cercando di amarmi per quella che sono” (Di venerdì 19 agosto 2022) Prima il ritorno come testimonial di Fendi per il 25° anniversario della borsa Fendi Baguette, ora la copertina del numero di settembre di British Vouge: un comeback con i fiocchi per Linda Evangelista. La top model degli anni ’90 lo scorso anno aveva raccontato come un intervento chirurgico le avesse deturpato il viso e le avesse scatenato come reazione l’insorgenza di protuberanze dal collo, dalle braccia e dalle gambe. Non è un caso che la Evangelista negli scatti realizzati per il magazine appaia ben coperta e lasci vedere soltanto il suo iconico viso: “Questi non sono la mia mascella e il mio collo nella vita reale”, precisa lei stessa, spiegando come per il servizio fotografico siano stati impiegati elastici e nastro adesivo per sostenere il volto e restituire alla modella l’aspetto di un tempo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Prima il ritorno come testimonial di Fendi per il 25° anniversario della borsa Fendi Baguette, ora ladel numero di settembre di British Vouge: un comeback con i fiocchi per. La top model degli anni ’90 lo scorso anno aveva raccontato come un intervento chirurgico le avesse deturpato il viso e le avesse scatenato come reazione l’insorgenza di protuberanze dal collo, dalle braccia e dalle gambe. Non è un caso che lanegli scatti realizzati per il magazine appaia ben coperta e lasci vedere soltanto il suo iconico viso: “Questi nonla mia mascella e il mio collo nella vita reale”, precisa lei stessa, spiegando come per il servizio fotografico siano stati impiegati elastici e nastro adesivo per sostenere il volto e restituire alla modella l’aspetto di un tempo. ...

