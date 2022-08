Linda Evangelista, il ritorno dopo l'intervento che l'ha sfigurata: «Il collo e la mascella sono deformati» (Di venerdì 19 agosto 2022) Un ritorno coraggioso per Linda Evangelista. L'ex top model, 57 anni, ha deciso di apparire in un servizio e per la copertina di Vogue, raccontando anche tanti dettagli dell'intervento... Leggi su leggo (Di venerdì 19 agosto 2022) Uncoraggioso per. L'ex top model, 57 anni, ha deciso di apparire in un servizio e per la copertina di Vogue, raccontando anche tanti dettagli dell'...

antoniorosato72 : Linda Evangelista sfigurata dalla criolipolisi torna in copertina: 'Ma questo non è il mio vero volto'. Dopo il pat… - redazionerumors : La supermodella canadese, Linda Evangelista, torna in copertina dopo essere stata sfigurata dalla chirurgia estetica - giovother : Sto quasi piangendo per la cover di brit vogue con Linda Evangelista lei è Madre per me. - motoweeknd : RT @hadidperdida: QUE MOMENTO! Linda Evangelista para Vogue UK setembro de 2022. - hadidperdida : QUE MOMENTO! Linda Evangelista para Vogue UK setembro de 2022. -