L' immagine della Puglia traballa? Una soluzione

(Di venerdì 19 agosto 2022) Modesta proposta per il rilancio dell’pugliese. Quest’estate per la prima volta laturistica ha cominciato are: colpa dei prezzi troppo alti? Dei servizi troppo bassi? Non saprei, non sono un turista, non ho mai fatto un giorno di vacanza in vita mia, non sono mai atterrato a Palese né a Brindisi, non ho mai usufruito di stabilimenti balneari, non sono mai entrato in un trullo che non fosse di parenti o amici, sullaho un punto di vista da semiresidente, trovo terribili l’asfalto (le strade di Andria sembrano bombardate), il primato dei furti d’auto (più che a Napoli), il numero di sparatorie (a Cerignola, a Marina di Lesina…)… Per l’asfalto ci vorrebbero più soldi, per i delinquenti ci vorrebbero nuove leggi e nuovi giudici: campa cavallo. Ma qualcosa si può fare, qualcosa che costa ...