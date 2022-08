LIGUE 1 TERZA GIORNATA: IL LIONE DI BOSZ, OSPITA IL TROYES (Di venerdì 19 agosto 2022) Il LIONE dopo non aver disputato la scorsa GIORNATA, a causa delle precarie condizioni del rettangolo di gioco del Llorient, è pronto a tornare in campo davanti ai propri tifosi al Parc Olympique Lyonnais. La squadra di Peter BOSZ dopo il successo all’esordio sulla matricola Ajaccio, affronta il TROYES in una sfida intrigante e affascinante. La formazione di Irles è uscita, invece, con le ossa rotte nelle prime due giornate della LIGUE 1, perdendo rispettivamente con Montpellier e Tolosa (entrambe sconfitte sonore). La panchina dell’ESTAC è più rovente che mai e il futuro del tecnico biancazzurro è appeso a un filo. Sulla carta tra le due compagini non ci sarebbe partita, visto che i padroni di casa non perdono tra le mura amiche dal lontano 13 marzo (sconfitta con il Rennes per 2-4). Per l’Olympique ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 19 agosto 2022) Ildopo non aver disputato la scorsa, a causa delle precarie condizioni del rettangolo di gioco del Llorient, è pronto a tornare in campo davanti ai propri tifosi al Parc Olympique Lyonnais. La squadra di Peterdopo il successo all’esordio sulla matricola Ajaccio, affronta ilin una sfida intrigante e affascinante. La formazione di Irles è uscita, invece, con le ossa rotte nelle prime due giornate della1, perdendo rispettivamente con Montpellier e Tolosa (entrambe sconfitte sonore). La panchina dell’ESTAC è più rovente che mai e il futuro del tecnico biancazzurro è appeso a un filo. Sulla carta tra le due compagini non ci sarebbe partita, visto che i padroni di casa non perdono tra le mura amiche dal lontano 13 marzo (sconfitta con il Rennes per 2-4). Per l’Olympique ...

