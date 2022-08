Lignano Sabbiadoro (Udine), rifiuta le cure e rivolge insulti razzisti a un medico: "Mi attacchi le malattie" (Di venerdì 19 agosto 2022) A raccontare l'aggressione, avvenuta nel pronto soccorso, è stato lo stesso Andi Nganso, medico 32enne di origini camerunensi: 'Ho subito la violenza verbale razzista più feroce della mia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 agosto 2022) A raccontare l'aggressione, avvenuta nel pronto soccorso, è stato lo stesso Andi Nganso,32enne di origini camerunensi: 'Ho subito la violenza verbale razzista più feroce della mia ...

