Lignano Sabbiadoro, rifiuta le cure da un medico camerunense: 'Mi attacchi le malattie' (Di venerdì 19 agosto 2022) La macchia del razzismo purtroppo continua a sporcare l'Italia, addirittura anche quando di mezzo c'è la propria salute. Accade in Veneto, dove si era rifiutato di ricevere le cure mediche solo perché ...

