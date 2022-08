Li ammazzo Bufera Ruberti dopo il video con le minacce Si dimette il capo gabinetto di Gualtieri

Leggi su iltempo

(Di venerdì 19 agosto 2022) Non c'è pace in Campidoglio:i tormenti che hanno accompagnato i cinque anni della giunta Raggi, un caso investe ora Albinodidel sindaco di Roma Roberto, portandolo nel giro di poche ore alle dimissioni. Un caso scatenato da unpubblicato dal Foglio, relativo a una lite violenta avvenuta un paio di mesi fa nel corso di una cena a Frosinone, che ha visto come protagonista lo stesso. «A me non me dicono "io me te compro"», sono alcune delle frasi pronunciate con grande concitazione dall'ormai ex dirigente apicale del Campidoglio, che si sarebbe scagliato verbalmente contro un certo Vladimiro, menzionando anche un tale Adriano. E ancora: «Do cinque minuti pe venì a chiedeme scusa in ginocchio. Se devono inginocchià ...