“L’ho beccato con un’altra”, Mara Venier sgama tutto: matrimonio in mille pezzi (Di venerdì 19 agosto 2022) Spiacevole notizia per la nota conduttrice Mara Venier, dopo lunga anni di relazione spunta fuori tutta la verità, proprio lui è stato beccato con un’altra donna. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi di tratta effettivamente e soprattutto cosa è successo realmente. La famosissima attrice, conduttrice televisiva, opinionista, stilista ed ex modella nasce a Venezia da padre fruttivendolo e madre casalinga. Nel 1955 tutta la famiglia si trasferisce a Mestre dove il padre trova un nuovo lavoro come ferroviere e vivono nelle case popolari, assegnatele proprio dallo Stato. A soli 17 anni resta incinta del fidanzato, il modello Veneziano Francesco Ferracini, nel 1968 i due decisero di convolare a nozze, scegliendo così un matrimonio riparatore. Il marito parte ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 19 agosto 2022) Spiacevole notizia per la nota conduttrice, dopo lunga anni di relazione spunta fuori tutta la verità, proprio lui è statocondonna. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi di tratta effettivamente e sopratcosa è successo realmente. La famosissima attrice, conduttrice televisiva, opinionista, stilista ed ex modella nasce a Venezia da padre fruttivendolo e madre casalinga. Nel 1955 tutta la famiglia si trasferisce a Mestre dove il padre trova un nuovo lavoro come ferroviere e vivono nelle case popolari, assegnatele proprio dallo Stato. A soli 17 anni resta incinta del fidanzato, il modello Veneziano Francesco Ferracini, nel 1968 i due decisero di convolare a nozze, scegliendo così unriparatore. Il marito parte ...

PunkLullaby : C'è questo tizio che ha i cavalli vicino casa mia in campagna, ogni volta ci vado e riesco a vederli da lontano, st… - contextuo : non so, ho come l'impressione che il giornalismo e la magistratura lo avrebbero tallonato con più solerzia se fosse… - lebonalmm : @DIinterista se è l’account che ho appena beccato io cambia sesso nel corso dei tweet, prima è maschio poi femmina - Mania48Mania53 : RT @carmentpf: Eccolo la, #Salvini mascherato. L'ho beccato! - christ4e : Oggi ho fatto l'entrata più brutta che potessi fare. Ho beccato un higher high. #tristezza -