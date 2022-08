Letta usa la Cnn per denigrare FdI. Meloni: “I patrioti difendono l’Italia, tu screditi la Nazione” (Di venerdì 19 agosto 2022) Enrico Letta usa la Cnn per attaccare Giorgia Meloni. C’è chi è patriota e chi non lo è. In una recente conferenza programmatica di FdI Giorgia Meloni spiegò cosa significa, oggi, esserlo. Ecco, sicuramente Enrico Letta, segretario del Partito democratico, non lo è. Screditare l’Italia ai microfoni di un’emittente straniera non è da patriota. Indipendentemente a quale partito si appartenta, screditare su un canale straniero un’avversario significa screditare l’Italia, mettere il nostro Paese alla berlina. E’ un’intervista molto dura quella contro la quale si scaglia contro Giorgia Meloni. Durante il colloquio Enrico Letta prende posizione contro Giorgia Meloni; mettendo l’eventuale vittoria di Fratelli d’Italia come primo partito ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 agosto 2022) Enricousa la Cnn per attaccare Giorgia. C’è chi è patriota e chi non lo è. In una recente conferenza programmatica di FdI Giorgiaspiegò cosa significa, oggi, esserlo. Ecco, sicuramente Enrico, segretario del Partito democratico, non lo è. Screditareai microfoni di un’emittente straniera non è da patriota. Indipendentemente a quale partito si appartenta, screditare su un canale straniero un’avversario significa screditare, mettere il nostro Paese alla berlina. E’ un’intervista molto dura quella contro la quale si scaglia contro Giorgia. Durante il colloquio Enricoprende posizione contro Giorgia; mettendo l’eventuale vittoria di Fratelli d’Italia come primo partito ...

