Letta “Obiettivo Pd primo partito tra i giovani” (Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'Italia diventi un Paese per giovani: se non ha i giovani nel motore, non ha futuro”: Enrico Letta presenta così il Piano giovani del Pd, in una conferenza stampa insieme ai capilista del proporzionale under 35. L'Obiettivo del PD è “essere il partito più votato tra i giovani e creare un percorso per il futuro. Anche se vincessimo le elezioni e arrivassimo dietro sul voto dei giovani, non sarei soddisfatto”, spiega. “La vera emergenza migratoria sono i ragazzi italiani che formiamo a scuola e che se ne vanno per sempre”. E' questo “uno dei motivi principali che mi ha spinto a tornare in politica: dare una risposta ai ragazzi. Se il tema giovani è così centrale, credo sia fondamentale che ci siano anche dei ... Leggi su iltempo (Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'Italia diventi un Paese per: se non ha inel motore, non ha futuro”: Enricopresenta così il Pianodel Pd, in una conferenza stampa insieme ai capilista del proporzionale under 35. L'del PD è “essere ilpiù votato tra ie creare un percorso per il futuro. Anche se vincessimo le elezioni e arrivassimo dietro sul voto dei, non sarei soddisfatto”, spiega. “La vera emergenza migratoria sono i ragazzi italiani che formiamo a scuola e che se ne vanno per sempre”. E' questo “uno dei motivi principali che mi ha spinto a tornare in politica: dare una risposta ai ragazzi. Se il temaè così centrale, credo sia fondamentale che ci siano anche dei ...

