L‘espansione politica ed economica della Cina nei Balcani (Di venerdì 19 agosto 2022) La pace tra Cina ed Unione europea sembra essere durata appena pochi giorni. A fine luglio il premier cinese Li Keqiang aveva dichiarato che «la Cina e l’Ue sono forze politiche importanti nel mondo e nelle principali economie e la loro cooperazione non solo contribuirà alla loro crescita, ma anche allo sviluppo e al progresso dell’umanità» mentre oggi, dopo la visita della speaker americana Nancy Pelosi a Taiwan, la storia sembra essere differente. L’Alto Rappresentante per gli Affari esteri Ue Josep Borrell ha condannato l’escalation militare della Repubblica Popolare e, in tutta risposta, Pechino ha convocato gli ambasciatori europei, compreso quello italiano, per esprimere il proprio disappunto sul comunicato di biasimo proveniente da Bruxelles. Eppure, fino a pochi giorni fa la storia sembrava decisamente ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 19 agosto 2022) La pace traed Unione europea sembra essere durata appena pochi giorni. A fine luglio il premier cinese Li Keqiang aveva dichiarato che «lae l’Ue sono forze politiche importanti nel mondo e nelle principali economie e la loro cooperazione non solo contribuirà alla loro crescita, ma anche allo sviluppo e al progresso dell’umanità» mentre oggi, dopo la visitaspeaker americana Nancy Pelosi a Taiwan, la storia sembra essere differente. L’Alto Rappresentante per gli Affari esteri Ue Josep Borrell ha condannato l’escalation militareRepubblica Popolare e, in tutta risposta, Pechino ha convocato gli ambasciatori europei, compreso quello italiano, per esprimere il proprio disappunto sul comunicato di biasimo proveniente da Bruxelles. Eppure, fino a pochi giorni fa la storia sembrava decisamente ...

EttoBortolini : @putino Daniele, non so se l’hai già trattato ma sarebbe interessante approfondire l’attuale politica estera polacc… - filipposantelli : Il paradosso, apparente, è che il rallentamento è autoinflitto: è il frutto della politica “Zero-Covid”, che tiene… - Strat_Sys : @famarella @carmentpf @bruno_luckn La UE cresciuta insieme all’ espansione della NATO è finita per diventarne una s… - Stefano07382668 : Salvo poi scoprire che dietro le quinte la destra è diventata altro. Se solo si ascoltasse con un po' più di attenz… -

Como, centro unico di cottura ai privati. Sindacati: "Pronti alla mobilitazione" La scelta di esternalizzare le cucine rappresenta una politica senza coraggio che preferisce ...di pressione e di mobilitazione che ci permettano di ottenere i giusti spazi di dialogo e confronto con l'... Il Media russo Pravda: "Il nuovo premier italiano Meloni sceglie la strada del caos" Il problema principale - l'espansione della NATO ad Est e in Asia - non viene affatto discusso. " Pertanto, non bisogna farsi illusioni: la destra non cambierà la sua politica estera ', ha detto ... Linkiesta.it La scelta di esternalizzare le cucine rappresenta unasenza coraggio che preferisce ...di pressione e di mobilitazione che ci permettano di ottenere i giusti spazi di dialogo e confronto con'...Il problema principale -della NATO ad Est e in Asia - non viene affatto discusso. " Pertanto, non bisogna farsi illusioni: la destra non cambierà la suaestera ', ha detto ... L‘espansione politica ed economica della Cina nei Balcani