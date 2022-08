Lega | Salvini | «Oggi chiudiamo le liste Influenze russe? Non ho contatti con Mosca da anni»

(Di venerdì 19 agosto 2022) «le. Io sarò candidato capolista a Milano». Il segretario dellaMatteoha parlato, 19 agosto, da Milano della campagna elettorale della, per la quale correrà come capolista al Senato nel capoluogo lombardo. Secondo quanto da lui anticipato, nelleè riconfermata «tutta la squadra delladi governo». Fra i nuovi innesti «ci saranno anche diversi sindaci e alcuni nomi della società civile».ha anche assicurato che «se Bossi chiede», il posto per lui «c’è sempre»: «Il suo posto alla Camera in provincia di Varese non si tocca». Il segretario leghista ha anche commentato chi accusa il suo partito di averemi cone di ...

"Tutto per tutti subito, evidentemente, non è possibile, ma i soldi ci sono". Così il segretario della, Matteo, a proposito dell'estensione della flat tax. "Manca poco più di un mese al voto e noi ci stiamo concentrando sulle priorità per gli italiani che sono pagare meno tasse e avere ...Lo ha detto il leader dellaMatteo, al suo arrivo alla sede Avis di Milano. 'Fra i nuovi innesti ha spiegato ci saranno diversi sindaci. E poi sono orgoglioso di alcuni sì della società ...'Non vado in Russia da anni e non ho contatti con politici russi da anni. Mi occupo di Italia. Spero che la sinistra non passi 30 giorni a parlare ...Matteo Salvini sarà a Giulianova il 23 agosto prossimo. E' questa una delle due tappe che lo vedrà protagonista per la campagna elettorale delle Politiche prossime. Ci sarà in compagnìa dei vertici ...