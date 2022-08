Le conseguenze elettorali per gli irresponsabili che hanno fatto cadere il governo Draghi

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 19 agosto 2022) Non si può andare avanti come se nulla fosse, non si può far finta di niente e parlare d’altro. Non ancora, almeno. Appena un mese fa è accaduta una cosa enorme e la gente lo sa. Il 61% degli italiani non è afcontento della caduta del. Di questi, il 63,2% sono elettori di Forza Italia, il 51,1% sono elettori della Lega. Il 65% dei risentiti dà la colpa a Giuseppe Conte, il 58,5% a Matteo Salvini, il 52,9% a Silvio Berlusconi. Questi i dati elaborati da Euromedia Research diffusi lo scorso 26 luglio. La settimana successiva alcidio. Sono convinto che da allora sia ulteriormente crescita la quota di cittadini che ha capito quello che è davvero accaduto. È accaduto, giova ripeterlo, che Giuseppe Conte ha aperto la crisi dima sperava di non far...